Danna García vuelve a recaer con COVID-19, “parece que se reactiva”

México.

Danna García fue una de las primeras famosas latinas en confirmar que tenía coronavirus a mediados de marzo. Más de un mes después sigue sin recuperarse del virus.

El viernes 17 la actriz de “Pasión de Gavilanes” confirmó que volvió a dar positivo al COVID-19 y los médicos no pueden darle una explicación.

Posteriormente García se decidió hacer un Instagram Live para compartir los detalles de su compleja situación con sus fanáticos.

“Después de más de 35 días me volvió a dar positivo (...) Dos coronavirus está mal dicho. Nadie sabe explicar mi situación, pero al parecer todo esto es como una noticia en desarrollo”, dijo la actriz.

"Los doctores me dicen cosas diferentes todos los días. A veces me dicen: ‘No, seguramente cuando fuiste al supermercado con guantes y máscara alguien te lo pegó‘, y otro me dice: ‘No, eso no se pega, eso se reactiva‘. Entonces, en conclusión, parece que se reactiva a los que tenemos defensas bajas y nuestro cuerpo no ha terminado de matar el virus", explicó.

García contó que tiene las defensas bajas porque tuvo dengue y lleva "dos coronavirus" en menos de tres meses y eso es mucho para el cuerpo.

MIRA: Sahar Tabar, la “Angelina Jolie” iraní contrae coronavirus en prisión

Sobre su estado de salud la actriz de “Qué bonito amor” dijo sentirse “débil, positiva, ahogada, cansada”, pero tocándose la sien aseguró que “todo está aquí”: “Si uno está tranquilo y tratando de subir las defensas, está uno mejor”.

Danna dijo que por el momento está en Ciudad de México, que es su segundo hogar, aunque oficialmente vive en Miami, (EE. UU.).

Lo que más ha afectado a Danna García durante este proceso es la separación de su hijo, a quien no ve desde que fue diagnosticada.

ADEMÁS: Maribel Guardia llora por crisis del coronavirus

Escucha las declaraciones completas de Danna García