Luisana Lopilato defiende a Michael Bublé tras acusaciones de violencia doméstica

Estados Unidos.

La actriz y cantante argentina Luisana Lopilato publicó un extenso mensaje en las redes sociales en defensa de su esposo, el intérprete canadiense Michael Bublé, luego varios internautas lo acusaron de maltrato por una serie de gestos durante una transmisión que la pareja hizo en un Instagram Live.

Bublé acusado de ejercer violencia machista

Todo comenzó con la transmisión que hcieron juntos el sábado 11 de abril, cuando ambos saludaron a los fanáticos sin darse cuenta al mismo tiempo. "¡Hola!", dijeron casi al unísono y Bublé reaccionó dándole un codazo a su esposa, quien pareció sorprenderse por su reacción y le pidió perdón.

Después de ese gesto, además, el cantante la toma abruptamente del brazo y la acercó a él, abrazándola para continuar con el saludo . "Hola chicos, soy Miguel Burbuja", dijo usando el apodo con el que simula la traducción de su nombre al español y continuó con el video.

Unos minutos más tarde, mientras Bublé leía una historia para sus seguidores, la actriz argentina notó que su esposo tenía el cabello desordenado y, cuando trató de peinarlo pasándose la mano por la frente, él sacudió la cabeza, visiblemente molesto. para esquivarlo.

Los seis millones de seguidores de Lopilato en Twitter reprocharon la actitud del cantante; la indignación fue tal que Luisana se convirtió trending topic en Argentina esa misma noche.

“Bublé ejerce la violencia machista de una manera física y emocional”, “se puede ver que es violento”, “Luisana salí de allí”, “que siempre habla con arrogancia”, “yo estaba indignado por este tratamiento” rezaban algunos de los miles de comentarios generados por el video.

Luego, el humorista Martín Cirio, más conocido en las redes sociales como La Faraona, publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias con extractos del video criticando a Bublé.

Luisana Lopilato responde a los que critican a su marido

Este domingo, la actriz de Rebelde Way público en Instagram una frase que decía, "Él siempre hace lo correcto y deja las consecuencias a Dios", con la que acompañó un extenso mensaje para defender a su esposo.

"¡Es increíble cómo son algunos seres humanos mientras pasamos por esta pandemia, y vivimos momentos de confinamiento, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo!", inició la intérprete.

"Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos (transmisiones) para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia.", señala la argentina.

"Y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!! No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores.", agregó.

"Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad. NO este tipo de personas.", añadió.

La hermana de Luisana, Daniela, apoyó a la argentina comentando su publicación. "La verdad es que hay personas a las que no parece gustarles ver familias felices. ¿Qué les pasa a todos? Están realmente afectados por el aislamiento de que asumen cosas que no lo son. Los que quieren seguir diciendo y pensando cosas estúpidas lo hacen. ", aseveró.

Desde que comenzaron su cuarentena en su hogar en Vancouver, Canadá, debido a la pandemia del coronavirus, Luisana y Michael decidieron conectarse diariamente con sus seguidores a través de transmisiones en vivo, con la idea de pasar mejor el aislamiento compartiendo rutinas de ejercicios o recetas de cocina, entre otras actividades.

Luisana Lopilatos y Michael Bublé se conocieron en 2008, cuando fue a ver al canadiense en un recital que ofreció en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. La pareja se casó en 2011 y han tenido tres hijos: Noah (2013), Elijah (2016) y Vida Amber (2018).

Mira el video del supuesto maltrato de Bublé a su Luisana