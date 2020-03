Kristen Bell y Dax Shepard no cobrarán el alquiler a sus inquilinos

Kristen Bell y Dax Shepard dejan de cobrar el alquiler a sus inquilinos



EUA.

Los actores Kristen Bell y Dax Shepard han tomado la decisión de cancelar el alquiler que pagan mensualmente los inquilinos de las propiedades que poseen en Los Ángeles después de que el estado de California haya decretado una estricta cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.



En la práctica, esta medida implica que muchas personas han perdido o perderán su fuente de ingresos habitual al no contar con la opción de continuar trabajando desde casa.



El mánager de los dos edificios residenciales que el matrimonio adquirió a través de su compañía Pringus Property LLC ha informado a todos los ocupantes de las viviendas de esta medida, que se aplicará de cara al mes de abril, a través de un correo electrónico.



Ese mensaje, que se cree que ha escrito la hermana de la intérprete como responsable de manejar los inmuebles, también promete que trabajará con los residentes mientras se adaptan al período de aislamiento, para no complicar aún más la actual situación en que se encuentran.



La semana pasada Kristen y Dax realizaron una generosa donación de más de 150.000 dólares, a la que también contribuyeron sus hijas pequeñas con sus propios ahorros, a la organización 'No Kid Hungry' que lucha contra la pobreza infantil, para ayudar a las familias que están sufriendo problemas financieros como consecuencia de las medidas que se han establecido con el objetivo de prevenir más contagios.