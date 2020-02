YouTube: BTS lanza su esperado álbum “Map of the Soul: 7”

Seúl, Corea del Sur

La banda surcoreana BTS lanzó ayer su nuevo álbum de estudio Map of the Soul: 7, que ha generado una enorme expectación y del que se han vendido anticipadamente más de cuatro millones de reproducciones en todo el mundo.

El cuarto álbum del grupo formado por RM, V, Suga, Jimin, Jin, Jungkook y J-Hope incluye veinte cortes -es su disco más largo hasta la fecha- entre los que se cuentan tres temas ya lanzados anticipadamente Black Swan, Interlude: Shadow y Outro: Ego.

También incluye la canción Boy with Luv del EP Map of the Soul: Persona, en la que interviene la estadounidense Halsey y cuyo video batió las 700 millones de visitas en YouTube.