Entre lágrimas Angie Flores hace emotiva despedida con compañeros de La Academia

México.

La hondureña Angie Flores celebró una cena de despedida este miércoles en La Academia, en la que estuvieron presentes los otros finalistas Dalú, Dennis Arana, Carlos Torres y Charly; así como sus maestros.

Durante la reunió la cantante quiso señalar los grandes avances que logró en su paso por el reality de TV Azteca.

La hondureña recordó que su pasado marcado por el abuso verbal y la pobreza fue en parte un incentivo a perseguir sus sueños, "No quiero ver a mi familia en está situación, ya no...Si ellos no reaccionan por lo menos yo lo tengo que hacer.", dijo entre lágrimas.

"Tengo que decirle tan siquiera a mis primos que sí se puede lograr un sueño. Que no nos quedemos con lo que nos digan las demás personas, o con lo que nosotros pensamos que somos, sino que luchemos por lo que queremos.", añadió la joven, de 19 años.

La hondureña tuvo a sus padres muy presentes en su discurso, recordando la protección de su madre, a quien no puede reprocharle nada ahora ya que entiende que siempre ha querido cuidarla.

También hizo referencia a su padre biológico, de quien ella solo recuerda los malos deseos que este le dejo antes de abandonar a su familia cuando ella era solo una niña.

Aunque él le vaticinó un futuro poco prometedor, con su destacada participación en el reality internacional ha dejado claro que solo es lo que ella decide que puede ser, y eligió ser grande.

MIRA: Angie Flores revela por qué quiere ganar La Academia y pide que voten por ella

Angie también agradeció a sus maestros en La Academia, en donde recibió terapia para ayudarla a sobreponerse a esa carga emocional o "fantasmas del pasado" como ella le llama.

"Algo que sí me enseñaron fue a resolver las cosas. A que uno aprende de los errores... les agradezco profundamente porque nunca me soltaron. Porque siempre estuvieron de mi lado agarrándome fuerte para que no cayera.", aseguró muy emocionada.

Angie concluyó su emotiva despedida recordando que de ahora en adelante se enfocará en el trabajo y no dejará que las emociones la derrumben. "Yo elijo el trabajo. Elijo la trascendencia y con eso me quedo".

ADEMÁS: Los mejores looks de la hondureña Angie Flores en La Academia

La hondureña Angie Flores es una de las cinco finalistas que deberán enfrentarse por el codició primer lugar en la gran final de La Academia este domingo 23 de febrero.