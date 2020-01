Revelan detalles de la muerte de Nick Gordon, hijo adoptivo de Whitney Houston

Redacción.



Poco a poco se va conociendo más información acerca del inesperado fallecimiento de Nick Gordon, el joven a quien la malograda cantante Whitney Houston y su entonces marido Bobby Brown acogieron en su hogar cuando tenía solo 12 años de edad, aunque nunca llegaron a adoptarle legalmente.

En el momento en que se confirmó que el cuerpo sin vida de Nick Gordon había sido encontrado el primer día de este nuevo año, su representante legal insistió en que no podía revelar las "circunstancias específicas" en que se había producido la sobredosis accidental que le costó la vida.



Sin embargo, el hermano de Nick, Jack, ha realizado ahora unas declaraciones que vienen a completar el comunicado que la familia Gordon emitió a las pocas horas de conocerse la triste noticia para desvelar que tuvo la oportunidad de hablar con él por teléfono seis horas antes de su muerte y no detectó nada sospechoso a lo largo de la conversación que mantuvieron.



Nick Gordon.

"Nick estaba bien, normal, igual que cualquier otra persona en Año Nuevo, de verdad. Fue él quien me llamó por teléfono, pero yo estaba trabajando. Estaba ocupado, así que le dije que le devolvería la llamada más tarde, cuando hubiera terminado. No daba la impresión de estar hecho un desastre ni nada por el estilo. Todo parecía normal", ha afirmado Jack Walker Jr. en una breve entrevista al portal Entertainment tonight en la que ha querido destacar el papel que jugó su hermano mayor en su educación. "Viviré haciendo honor a todo lo que me enseñó".



Jack también ha afirmado que la muerte en 2015 de Bobbi Kristina marcó para siempre a su hermano. Ella era la única hija biológica de Whitney y Bobby, con quien Nick inició una relación sentimental poco después de que su 'madre adoptiva' se ahogara en la bañera de su habitación de hotel en 2012 tras haber ingerido una potente combinación de alcohol y barbitúricos.

Muerte de Bobbi Kristina Brown

Bobbi Kristina acabaría sufriendo un destino muy similar al de la diva de la canción: la joven fue descubierta flotando bocabajo inconsciente en la bañera de la casa que compartía con Nick Gordon y finalmente falleció tras pasar seis meses en coma. Él fue declarado responsable legalmente de su muerte al considerarse que existían pruebas más que suficientes que demostraban que era quien suministraba a su entonces novia los estupefacientes que le causaron una sobredosis.



"Claro que le afectó mucho. Mi hermano la quería mucho. Todo, todo lo que ha sucedido, todo esto, le fue pasando factura poco a poco", ha lamentado Jack.

Según la transcripción de la llamada anónima que recibieron los servicios de emergencia el pasado miércoles solicitando ayuda para un "varón de 30 años que estaba inconsciente y no respondía a ningún estímulo", cuando Nick fue hallado en su habitación de un hotel de Florida, ya no respiraba y le salía un líquido oscuro de la boca. Los intentos por reanimarle fueron en vano y más tarde se declaró su muerte en el hospital al que fue trasladado.