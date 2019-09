Megan Fox sufrió un colapso psicológico: "No quería que me vieran"

Redacción.



Megan Fox reveló que sufrió un colapso psicológico por sentirse hipersexualizada antes del estreno de Diabólica Tentación, en 2009, reportó Page Six.



"Creo que tuve un colapso psicológico genuino en el que no quería hacer nada. No quería que me vieran, o tomarme fotos, hacer entrevistas, caminar por una alfombra.

"No quería que me vieran en público porque tenía miedo de que se iban a burlar de mí, o a escupir, o que alguien me gritaría o me atacaría. Pasé por un momento muy oscuro después de eso", compartió Megan Fox que filmó la cinta cuanto tenía 22 años.







La estrella agregó que la situación empeoró cuando trabajó con Michael Bay en la secuela de Transformers, quien presuntamente la maltrató.



"Siento que estaba fuera, pero al frente del movimiento #MeToo antes de que existiera, porque decía: 'oye, me están ocurriendo estas cosas y no está bien'.







"Todos me decían: 'bueno, pues jódete tú, no nos importa, te lo mereces'", declaró.

Megan Fox, de 33 años, mencionó que esa situación empezó a mejorar cuando formó una familia con Brian Austin Green.





"Quedar embarazada fue mi primer gran avance en el que mi conciencia cambió y mi mente se abrió", dijo la estrella.



ASÍ LO DIJO

"No fue solo por esa cinta, pero ahí empezó todo. Luego fue cada día de mi vida, todo el tiempo, con cada proyecto en el que trabajé y con cada productor con el que trabajé".

Megan Fox, actriz