Modelo colombiana sufre bochorno al perder parte de su vestuario en la pasarela

La modelo Lina Daniela Daza sólo iba a presumir una conjunto de lencería, pero terminó enseñando de más, al quedarse en topless en plena pasarela de un desfile de modas.

Y es que cuando la colombiana hizo su espectacular aparición frente al público, apenas alcanzó a dar cuatro pasos, cuando la parte de arriba de su vestuario se le desprendió del cuerpo, dejando por unos segundos al aire sus redondos atributos, con lo que acaparó aún más las miradas de los presentes, como se puede observar en un video que corre por las redes sociales.

Esto sucedió en un evento que se llevó a cabo en la ciudad de San José Cúcuta, Colombia, donde Lina protagonizó este momento inesperado, pero con una eficaz reacción, con la que dejó claro su profesionalismo, de inmediato se cubrió el pecho con las manos, sin dejar de cumplir con la pasarela, compartiendo ella misma la grabación en la web.

“Pasó algo increíble en nuestro lanzamiento con la bella Linda Daniela. Un accidente que puede pasar en cualquier pasarela. Pero igual ella lo sorteó muy bien. Por su valentía y profesionalismo gracias Lina y Cúcuta por tan excelente show. Solo nos queda agradecer”, resaltó la marca para la que Daza modeló.

"Hoy ocurrió algo que jamás me había sucedido, una experiencia nueva justo en el momento de mi presentación. Se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza. ¿Ustedes cómo reaccionarían frente a esta situación si les llegara a suceder?", preguntó Daza quien mantiene privada su cuenta en Instagram.

