Taylor, lista para triunfar en los MTV

Nueva York.

Taylor Swift sigue disfrutando las mieles del éxito, pues ella y Ariana Grande son las cantantes con más nominaciones para los MTV Video Music Awards, que se entregarán esta noche en Nueva York. Además, la rubia acaba de lanzar su esperado disco Lover.

Durante una entrevista con Good Morning America, Swift reveló que ella será la encargada de inaugurar la ceremonia musical. “Bueno, estaré abriendo los MTV VMAs, así que es emocionante. Se suponía que no debía decir eso, pero lo he hecho”, expresó.

Éxito. En menos de dos días, su nuevo videoclip Lover tenía más de 10 millones de vistas en YouTube.

Tanto Swift como Grande compiten en 10 categorías, entre ellas: video del año, canción del año y mejor video pop.

“Es emocionante ser nominada. Los fanáticos han sido maravillosos en estos días”, comentó Swift sobre sus nominaciones.

Claves 1. HONOR La rapera Missy Elliott recibirá un premio por su trayectoria. 2. DUETO Ozuna y Rosalía cantarán Yo x Ti, Tú x Mí. 3. URBANO

4. REGRESO Los Jonas Brothers tocarán en los MTV después de 10 años. Bad Bunny interpretará Callaíta.

Nueva producción.

El tan esperado séptimo álbum de la estrella pop ha llegado con toda su gloria amorosa y melosa, un claro cambio del vengativo goth liviano de Reputation, su disco anterior. Pero Lover, con 18 canciones, no es solo una oda a los asuntos del corazón: es el primer disco de Swift que es realmente de su propiedad, según los términos del acuerdo de varios álbumes que alcanzó el año pasado con el grupo Universal Music Group/Republic Records.

“Este álbum es una celebración del amor, en toda su complejidad, comodidad y caos”, expresó Tay en su Twitter.

“Es el primer álbum propiamente mío que he tenido, y no podría estar más orgullosa”, aseguró. En su último álbum Swift, quien no es ajena a las peleas entre celebridades y los discursos líricos, crea un ambiente positivo con un toque sarcástico.