Tom Hiddleston no quiere ni escuchar el nombre de Taylor Swift

Reino Unido.

La publicación de unas fotografías en las que Taylor Swift y Tom Hiddleston en 2016 donde aparecían besándose en una playa de Rhode Island, apenas dos semanas después de que se conociera la noticia de la ruptura de la cantante con el DJ Calvin Harris, consiguieron que el mundo entero se volviera loco.

La fascinación que produjo la inesperada nueva pareja se debía en parte a las sospechas de montaje - en aquel momento el nombre del actor británico sonaba con fuerza para sustituir a Daniel Craig como James Bond- que planearon sobre su romance de corta duración y que no hicieron más que aumentar cuando él se dejó ver en una de las tradicionales fiestas de la cantante con motivo de las celebraciones del 4 de julio en EEUU con una camiseta que rezaba 'Yo corazón T. S.'.

El escrutinio mediático y las burlas que soportó en aquella época le pasaron factura a Hiddleston y, tras explicar en una entrevista de 2017 por qué se había puesto esa prenda de la vergüenza -él sostiene que era la única que tenía a mano para protegerse del sol y que le pareció una ocurrencia divertida- y negar que su noviazgo con la estrella del pop fuera una maniobra publicitaria, él no quiere volver a hablar en público de ese tema.

Así lo demuestra la nueva entrevista que ha concedido al periódico The New York Times, en la que exigió que la periodista en cuestión -Laura Collins-Hughes- no sacara a relucir en ningún momento el nombre de Taylor Swift.

"Su publicista solo mencionó esa condición después de que yo me presentara en el lugar acordado: Nada de hablar de Taylor Swift, con quien el señor Hiddleston mantuvo un breve e intenso romance que dio pie a un sinfín de titulares y que, tras su ruptura, ella utilizó como inspiración para las letras de sus canciones", explica el artículo en cuestión.

"Ahora protejo mi mundo privado de una manera diferente", dijo Hiddleston al New York Times sobre sus primeros días de fama. "Eso es porque antes no me di cuenta de que necesitaba protección".

Hiddleston, quien interpreta a Loki en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU) y volverá a interpretarlo en una próxima serie de Disney +, había sido un actor conocido durante años, pero fue su relación con Swift lo que lo puso en el radar.

Según los informes, la parejase conoció en la Met Gala y mantuvieron una relación por unos meses antes de terminar en septiembre de 2016.

Actualmente Taylor Swift tiene una relación con actor británico Joe Alwyn; por su parte Tom Hiddleston no ha presentado a ningún interés amoroso de forma oficial.