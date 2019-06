Creativos de "Game of Thrones" defienden su final

México.

No importan las críticas, los errores de continuidad o los giros de tuerca. Para los creativos de ''Game of Thrones'', la última temporada del show fue muy satisfactoria y no tienen ningún arrepentimiento sobre ella.

Tanto Tyler Weiss, productor de las temporadas 6, 7 y 8, como Thomas Schelesny, director de efectos visuales, se sienten más que orgullosos con el final de la serie.

"Hay un sentido de orgullo al ver el resultado en pantalla y fue increíble cómo todos trabajamos juntos y pusimos el que, en mi opinión, es el mejor show en la televisión", abundó en entrevista exclusiva el productor, quien aseguró que no cambiaría nada de los últimos episodios.

Weiss y Schelesny visitaron Guadalajara el 10 de junio para impartir la charla "An Evening With the Artists of Game of Thrones", en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

"(La última temporada) fue un maratón en el que había una continua presión del equipo entero todo el tiempo y una vez que bajas la guardia, claro que hay errores.

"El desafío era permanecer atento y ayudar al resto del equipo porque teníamos cerca de 100 personas trabajando, cerca de 20 animadores", explicó Thomas sobre los errores encontrados por varios fans, como la taza moderna de café que se coló en una de las escenas.

"Al hacer efectos visuales, parte de aprender es cometer errores, y en todos los shows en los que he trabajado hay errores. Pero en la última temporada de 'GoT', como un todo, tengo cero arrepentimientos", puntualizó Schelesny.

MIRA: ¿Daenerys logró sobrevivir? El final alterno de Juego de Tronos

Sobre estas críticas, los creativos resaltaron que el show era muy estricto, por lo que nunca habían experimentado que un desliz de la producción se volviera tan controversial y viral.

Respecto a los probables spin-offs y la continuidad de la historia de ''Game of Thrones'' en HBO, ninguno de los dos quiso profundizar en detalles.

"No tenemos idea de lo que hablas. No podemos comentar nada que no esté en televisión", señalaron.

Organizado por La Escuela de Arquitectura de Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, los creativos visitaron Guadalajara en el marco de Nexo, un ciclo de arte abierto al público.

ADEMÁS: Sophie Turner, la hermosa superheroína de “X-Men”

Durante la charla, Tyler y Thomas hablaron sobre la noticia que se viralizó en redes hace unos días, en la cual el magnate Elon Musk, accionista de empresas como Tesla, estaría dispuesto a comprar los derechos de ''Game of Thrones'' para rehacer la última temporada.

"Creo que tomaríamos con mucho gusto el dinero de Elon Musk, cien por ciento. ¡Elon, llámanos!", concluyó Weiss.