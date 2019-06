Keanu Reeves protagonizará videojuego de Xbox One

Estados Unidos.

Keanu Reeves será la estrella de un videojuego, según anunció él mismo en la Electronic Entertainment Expo (E3), este domingo en Los Ángeles.

Tras enloquecer a medio mundo con el éxito de "John Wick 3", su cameo en la comedia romántica de Netflix "Always Be My Maybe", y el doblaje de un juguete en "Toy Story 4" el actor anunció ayer que aparecerá en el esperado videojuego "Cyberpunk 2077".

El juego, desarrollado por CD Projekt Red, estará hecho para usarse en las consolas Xbox One y PS4, y se lanzará en abril de 2020.

Pero ''Cyberpunk 2077'' está lejos de ser la primera aparición de Keanu en el mundo de los videojuegos.

El primer juego con Keanu fue uno de la consola de Nintendo, Bill & Ted Excellent Adventure, en 1991, basado en la cinta homónima protagonizada por Reeves (Ted) y Alex Winter (Bill).

También estuvo en varios inspirados en su personaje de la cinta "Dracula" (1992), y "Johnny Mnemonic" (1995), "The Matrix" (1999) y "Constantine" (2005).