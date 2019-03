Daddy Yankee cantará en el programa de James Corden   

San Juan, Puerto Rico.



El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee se presentará el próximo miércoles en el programa de televisión "The Late Late Show with James Corden", logrando que sea la primera presentación en español en dicho programa, informaron este lunes los portavoces del artista.



Daddy Yankee aprovechará su participación para interpretar su sencillo más reciente, "Con Calma", en el que colabora el artista canadiense Snow, y que por las pasadas dos semanas ocupó el primer puesto en el listado de "Latin Airplay" de Billboard.



El tema "Con Calma", igualmente alcanzó la primera posición en Deezers Global Charts y es la segunda canción más escuchada en el gráfico global de Spotify.







"Con Calma" está inspirado en el tema "Informer" (1992), del repertorio de Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard.







Con la propuesta audiovisual, Daddy Yankee quiso remontarse a su adolescencia para crear "una unidad entre el pasado y el presente con la energía y la frescura que cargaba la música y el baile en esos tiempos", expresó el intérprete boricua.



Esta nueva versión es una composición conjunta de Ramón Ayala (Daddy Yankee) y Darrin Kenneth O'Brien (Snow).



El programa "The Late Late Show with James Corden", del humorista británico, lo transmite la cadena CBS desde las 00.35 (04.35) de la madrugada, hora del este de Estados Unidos.



De otra parte, Daddy Yankee, autodenominado "el jefe" del reguetón, suma otro logro para su carrera siendo candidato a formar parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos en 2019, donde se reconoce el trabajo y legado de los cantautores y compositores latinos.







Los seis elegidos serán anunciados durante la séptima entrega anual de los Premios La Musa, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.



En el 2018 Daddy Yankee logró diez récords Guinness, entre ellos, ser el primer artista latino en alcanzar el primer puesto en Spotify, así como siete títulos por el éxito de la canción "Despacito", junto al también puertorriqueño Luis Fonsi.



Daddy Yankee también es el único artista latino que tiene cuatro canciones en español en el Top 20 de los Hot 100 Charts de Billboard.