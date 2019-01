Óscar 2019: Lady Gaga compite con Jennifer Hudson a mejor canción

Estados Unidos

Lady Gaga y Jennifer Hudson compiten en la categoría de mejor canción original en la 91 edición de los Óscar 2019, los fans de ambas artistas están fascinados por la nominación.

En esta categoría también figuran otros artistas como Black Panther, Emily Blunt, entre otros.

Conozca a todos los nominados:

1. "All the Stars" (Black Panther, compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith, y cantada por Kendrick Lamar y SZA)

2. "I'll Fight" (RBG, compuesta por Diane Warren y cantada por Jennifer Hudson)



3. "The Place Where Lost Things Go" (Mary Poppins Returns, compuesta por Marc Shaiman y Scott Wittman, y cantanda por Emily Blunt)





4. "Shallow" (A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga)





5. "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" (The Ballad of Buster Scruggs, compuesta por Dave Rawlings y Gillian Welch, y cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson)