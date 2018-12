Yalitza Aparicio, la indígena que rompe estereotipos en Hollywood

México.



La actriz mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, el aclamado filme del director Alfonso Cuarón, se convirtió en una joven promesa del cine, pero también en una voz contra los estereotipos en su país.



La actriz, de 25 años de edad y originaria de Oaxaca, en el sur de México, da vida en la película a Cleo, una trabajadora doméstica de origen indígena.



Su personaje está inspirado en Libo, la niñera de Cuarón, y ha puesto de relieve la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas en México.



“Lo más importante es que nosotras, como mujeres, siempre podemos salir adelante. No importan los estereotipos, siempre podemos aspirar a estar en una película o en la portada de una revista”, dijo Aparicio.



La joven actriz agregó que en el país latinoamericano las mujeres también “luchan contra viento y marea para salir adelante en la vida”.



Recordó una escena del filme en el que la patrona de su personaje le dice “sin importar lo que te digan, siempre (las mujeres) estamos solas”.

La actriz mexicana protagoniza Roma, la última producción de Alfonso Cuarón que se encamina a los premios Oscar.

“A pesar de todo lo que esas mujeres (en la película) están viviendo, muestran que juntas siempre pueden avanzar”, dijo.



Yalitza reveló que nunca soñó con convertirse en actriz, y se convirtió en la protagonista de Roma por casualidad, luego de acompañar al casting a su hermana. “Debido a tu nivel socioeconómico o a tu cultura crees que no puedes aspirar a ser actriz, a participar en este medio que suena como algo de fantasía”, confesó.



Pero el destino la puso frente a la cámara y esta indígena, que recién se había graduado de maestra y estaba sin trabajo, se convirtió en la estrella de Roma, que ganó el León de Oro de Venecia, está nominada a tres Globos de Oro y ya es semifinalista para los Óscar como mejor película extranjera.



Su actuación se ha ganado los aplausos de la audiencia y la crítica, incluido el premio como Nueva Actriz en los Hollywood Film Awards y la mención del New York Times como una de las mejores actrices de 2018. Al mismo tiempo, Aparicio se convirtió en la portada de la edición de enero de la prestigiosa revista de moda Vogue, con lo que acalló las críticas racistas que surgieron en redes sociales semanas atrás cuando se difundieron fotos de ella luciendo ropa Gucci para una sesión con las revistas Vanity Fair y Vogue.



“Muchas gracias por esta hermosa experiencia, es un increíble trabajo y me la pasé de maravilla”, tuiteó Aparicio desde su cuenta oficial de Twitter para agradecer a Vogue México. En la tapa de la publicación, aparece la leyenda “una estrella ha nacido” en español y mixteco, lengua indígena del sur de México que es hablada en algunos diálogos de Roma.



“Después de vivir toda esta aventura me di cuenta que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta”, dijo con humildad la actriz sobre su futuro.



“Le estoy mostrando a mi gente que ellos también pueden llegar a algo así, que no simplemente por no cumplir con características de ser rubia, ojos verdes, significa que no puedes estar”, dijo. “Hay ciertas cosas que van a ir cambiando poco a poco en nuestra cultura y ojalá que después de esta película haya algún aprendizaje”.



Aparicio también realizó apariciones en varios medios estadounidenses para promocionar la cinta que se estrenó el viernes pasado en Netflix, pero ya fue exhibida en salas cinematorgráficas como parte de la iniciativa de Cuarón, quien ganó el Óscar en 2014 por “Gravity”, de que el cine por internet no está peleado con la gran pantalla.



Roma es el primer trabajo de Cuarón en castellano desde su éxito de 2001 Y tu mamá también, y con él marca su regreso a rodar en su natal México después de 16 años.