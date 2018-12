A Cristian Castro le gusta tomar el biberón

Miami.



El cantante Cristian Castro habló de las declaraciones de su primera esposa, Gabriela Bo, en las que aseguraba que él pedía con frecuencia a una de sus empleadas domésticas que le preparara un biberón de leche caliente.



“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay que niñito, eres un bobito’”, le respondió muy tranquilo y sin perder la sonrisa al presentador Raúl Molina del espacio ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión.