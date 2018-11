Rita Ora llega a sus 28 años con nuevo disco

Alemania

La cantante de pop británica Rita Ora arriba a sus 27 años este lunes en medio de nuevos proyectos musicales. Tras el éxito de Ora (2012), la artista publicó el pasado viernes su segundo disco, Phoenix.

Sépalo El segundo disco de Ora estaba programado para estrenarse en 2015, pero su exnovio Calvin Harris le prohibió utilizar todas las canciones que escribieron juntos.

La intérprete tuvo una disputa con su sello anterior, Roc Nation. Después de varias batallas legales ambas partes llegaron a un acuerdo en 2016 y ahora finalmente salió a la luz su nuevo trabajo discográfico.

“Creo que fui la más impaciente pero mis fans fueron increíblemente comprensivos”, dijo Ora (de 27 años) en alusión a su larga ausencia.

Pese a ello, en estos años la intérprete ha estado muy ocupada: ha participado como juez en varios programas de talento como el británico The X Factor, ha aparecido en la adaptación cinematográfica de Fifty Shades of Grey y ha diseñado su propia línea de moda.

Además en 2017 publicó nuevos sencillos incluyendo Your Song y Anywhere.

Actualmente promociona su disco “Phoenix”, del cual ya ha estrenado varias canciones. La cantante tardó seis años en lanzar su nuevo trabajo.

Más vulnerable

“Creo que por el tiempo que he dedicado a este álbum he evolucionado hacia sentimientos más eufóricos y me siento más abierta y cómoda tanto con mi vulnerabilidad como conmigo misma”, comentó sobre su álbum Phoenix.

Rita Ora dijo que las nuevas canciones son alegres pero también emocionales y hablan de su lucha por encontrar el amor.

“Este álbum es como una montaña rusa de emociones, un mundo de sentimientos como la frustración, amor, rabia y pasión. Es como cuando te preguntas ‘¿por qué nadie puede quererme?’”, confesó.

“Para mí fue realmente duro abrirme y dejar entrar a alguien. Me llevó un tiempo sentirme cómoda con alguien”, agregó.

Phoenix incluye 12 temas, aunque la edición deluxe cuenta con 16. El título del álbum procede de su amor por la mitología griega y refleja cómo se ve a sí misma, contó.

Desde hace un año, la estrella pop ha lanzado varias canciones que están incluidas en el álbum como Lonely Together, su tema con el fallecido DJ sueco Avicii; Girls, la polémica colaboración con Bebe Rhexa y Cardi B y con la que confesó sus experiencias íntimas con otras mujeres, la pegadiza Anywhere; For You, en la que colaboró con el exintegrante de One Direction Liam Payne, y Let You Love Me, la cual estrenó hace dos meses.

El pasado jueves cantó en el desfile de Macy’s, donde fue criticada por utilizar playback.

Al lanzamiento de este nuevo trabajo le sigue una gira musical para el 2019 y cuyas fechas ya ha anunciado la cantante en sus redes sociales. Rita visitará países como Australia, Francia, Japón, Alemania, Italia e Inglaterra.

Enfocada en su álbum

Ora está tan entusiasmada y concentrada con su segundo trabajo discográfico que ni siquiera ha tenido tiempo para disfrutar de una relación sentimental en los últimos meses.

“Literalmente no tengo vida sexual. He estado trabajando tan duro que, incluso teniendo la oportunidad de hacerlo, prefiero irme a casa a descansar. Lo juro, en una ocasión me dije: ‘Bueno, no me importa quedar para tomar algo’. Pero luego pensé que había quedado con alguien para cenar después y al final pensé: ‘No, lo único que necesito ahora es irme a dormir’”, reveló en conversación con la revista Vogue.

“Pero la verdad es que no me importa, es una buena señal porque significa que me encuentro en una etapa muy buena, como mujer y como persona que está muy ligada al trabajo. Estoy muy ilusionada y también soy optimista acerca del futuro”, concluyó la intérprete, quien ha tenido romances con los músicos Andrew Watt y Calvin Harris.