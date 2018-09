Ariana Grande recuerda a Mac Miller con emotivo mensaje

Estados Unidos.

A una semana de que Mac Miller fuera encontrada muerto por una aparente sobredosis de drogas, Ariana Grande rompió el silencio a través de una publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram.

La originaria de Boca Ratón dedicó un mensaje a quien fuera su ex novio, con quien compartió dos años de ralación sentimental y más de un lustro de amistad.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré", escribió la estrella. "No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. hemos hablado de esto. tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. fuiste mi mejor amigo. por tanto tiempo. por encima de todo lo demás. Siento mucho no haber podido arreglar o quitar tu dolor. Realmente quería hacerlo el alma más amable y dulce con demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. descansa." expresó Grande en la publicación que tenía los comentarios desactivados.

El mensaje iba acompañado por un breve video que ella había hecho de Miller donde este aparece contando una anécdota.

Anteriormente la cantante de God is a woman había publicado una foto del rapero a modo de tributo, pero sin agregar ningún texto.

Grande y su nuevo novio y pronto futuro esposo, Pete Davidson, han sido atacados por algunos fanáticos de Miller, quienes la acusan de la muerte del rapero, que había recrudecido el abuso de alcohol y otras sustancias desde su ruptura el pasado mayo.