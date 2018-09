Fans de Mac Miller culpan a Ariana Grande por su muerte

Estados Unidos.

La cantante Ariana Grande ha comenzado a recibir comentarios hostiles en su cuenta de Instagram de varios fanáticos del recién fallecido Mac Miller, quienes la culpan por la muerte del rapero, con quien ella compartió dos años de noviazgo.

Miller murió este viernes por una presunta sobredosis en su casa en el valle de San Fernando, donde fue encontrado sin vida por las autoridades al rededor del mediodía, informó TMZ.

Grande y Miller, quien luchó contra su adicción a las drogas por muchos años, salieron durante dos años antes de separarse en mayo.

Ariana anunció su separación con una publicación hecha en su Instagram Stories:

"Lo respeto y lo adoro infinitamente y estoy agradecida de tenerlo en mi vida en cualquier forma, en todo momento, independientemente de cómo cambie nuestra relación o lo que el universo tiene para cada uno de nosotros", escribió el cantante.

La ruptura sorprendió a los fanáticos ya tan solo días atrás del anuncio Miller había dedicado unas palabras a la estrella tras el lanzamiento de su sencillo No Tears Left to Cry.

"Muy orgulloso de esta chica de aquí. Bienvenida de vuelta. Te hemos echado de menos porque eres única", escribía el artista en su perfil de Twitter.

Esta no es la primera vez que un fanático del rapero trate de acusarla por la conducta erratica que este mostraba a causa de sus adicciones.

Poco después de terminar su relación Miller chocó su auto por conducir borracho, un fan escribió:

“Mac Miller chocando su carro y obteniendo un cargo por conducir alcoholizado después de que Ariana Grande lo cortó por alguien más, después de que él esparció su corazón en un álbum de 10 canciones para ella, llamado The Divine Feminine, es lo más desgarrador que ha pasado en Hollywood”, escribió el usuario al que Grande respondió.

La intérprete de God is a Woman dijo que ella no tenía por qué cuidar a su expareja. “Qué absurdo que minimices el autorrespeto femenino y la autoestima diciendo que alguien debe permanecer en una relación tóxica porque él escribió un álbum sobre eso, que por cierto no es el caso. No soy su niñera o su madre y ninguna mujer debería sentir que necesita serlo. Cuidé de él y traté de apoyarlo en su sobriedad y recé por su balance por años (y siempre lo haré, por supuesto) pero avergonzar o culpar a las mujeres por la inhabilidad de un hombre para mantener su m***da junta es un problema mayor. Por favor dejemos de hacer esto”, escribió Grande.

La cantante dijo que sí se asustó cuando supo del accidente, pero no lo compartió. “Por supuesto que no compartí cuál difícil o asustada estaba cuando esto pasó. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón para que él lo entienda todo y que otra mujer en esta posición también lo haga”, concluyó.

Ariana comenzó a salir con el humorista Pete Davidson justo después de terminar su relación con Miller, en junio la pareja ya había anunciado su compromiso.