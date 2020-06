Continúa el toque de queda hasta el 7 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras extendió este domingo hasta el 07 de junio el toque de queda absoluto como medida para frenar la pandemia del coronavirus, informó la Secretaría de Seguridad.

Los ciudadanos seguirán circulando conforme a la tarminación de su último dígito de su tarjeta de identidad o pasaporte.

En un comunicado difundido en cadena nacional de radio y televisión, la Secretaría de Seguridad indicó que la disposición oficial restringe la circulación de personas a un dígito para que puedan hacer compras en supermercados, farmacias, ferreterías, gasolineras y trámites en bancos y cooperativas.

Mañana lunes 01 de junio circulan las personas con cuyo número de identidad o pasaporte termine en 1, el martes con el número 2, miércoles con 3, jueves con 4 y viernes con 5. El sábado y domingo no circula nadie, solamente personal autorizado.

Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad, tendrán prioridad en los supermercados y farmacias, en un horario de las 7:00 am a las 9:00 am, mientras que a los bancos podrán acudir de las 9:00 am a las 10:00 am.

Todos los establecimientos autorizados deben cumplir con los controles de bioseguridad, mientras que los clientes deberán, obligatoriamente, llevar mascarilla, gel, guardar una distancia de un metro y medio en las filas, y permitir un control de temperatura.

Empresa privada, gobierno y otros sectores anunciaron este domingo un plan para reactivar la economía gradualmente, por regiones y con circulación de personas a un dígito.