Sampedrana sorprende con elaboración de dulces personalizados

“He tratado de tomar curso para ofrecer un mejor servicio, son cursos de alimentación para ver qué puedo ir agregando. Mi negocio me genera un ingreso extra y me desestreso”, expresó.

Exteriorizó que su mayor satisfacción es la felicidad del cliente, por ello se esfuerza en cada pedido a hacer un producto no solo atractivo y delicioso, sino que, un producto con higiene.

La motivación para que Kahory Valiente se levante todas las mañanas con entusiasmo para continuar elaborando sus dulces y boquitas son los comentarios positivos que recibe de sus clientes.

“Nadie me ha había dicho nunca palabras tan bonitas, pero ayer una abuelita me dijo “qué don que Dios le ha dado”, solo me decía qué amable, qué bonito, me recomiendan en páginas. Yo sentí algo muy bonito”.

Los productos llegan envasados a los eventos que los contratan, además personalizados como el cliente los solicite. Apoye este emprendimiento, puede buscarlos en redes sociales como Candy Circus también llame al número 99626633 dos días de anticipación a su celebración.

“En Septiembre por el Día del Niño voy a rifar un paquete de todo o que vende Candy Circus”.