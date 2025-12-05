María Antonieta Mejía: “La estabilidad democrática es patrimonio de todos”

Tegucigalpa, Honduras.

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, llamó este viernes a la militancia nacionalista y a la población en general a mantener la calma frente a las acusaciones de "supuesto fraude" que han circulado durante el proceso electoral. En un mensaje difundido, la designada presidencial afirmó que pretender instalar la "idea de fraude" solo porque el proceso no es favorable a ciertos sectores constituye una irresponsabilidad que podría derivar en confrontación y deterioro del orden democrático. Asimismo, recordó que el sistema electoral hondureño “tiene procedimientos, controles y tiempos que deben respetarse”.

Sostuvo que la democracia no se contamina por ser rigurosa, sino cuando es afectada "con mentiras", motivo por el cual anunció que el Partido Nacional iniciará "acciones legales contra quienes promuevan acusaciones falsas, inciten a la violencia electoral o atenten contra la institucionalidad". Mejía subrayó que "Honduras merece ser amada y respetada", y advirtió que el país no debe ser arrastrado al caos por intereses políticos particulares. "La estabilidad democrática es patrimonio de todos", expresó la candidata nacionalista. Añadió que resulta grave que, a partir de declaraciones "sin fundamento", algunos líderes y miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), al que —dijo— "el pueblo castigó el 30 de noviembre", se sumen a lo que calificó como una "narrativa tóxica" sustentada en sospechas sin pruebas. María Antonieta aseguró que, ese comportamiento erosiona la confianza ciudadana y acerca al país a escenarios "que nadie desea", como conflictos, desorden o violencia. "El pueblo fue contundente; nos pidió a la clase política cumplir con la misión", declaró Mejía, insistiendo en que los partidos deben actuar con respeto y responsabilidad.

Resultados preliminares del CNE