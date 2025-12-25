Embajada de Alemania en Honduras reconoce victoria electoral de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

La Embajada de la República Federal de Alemania en Tegucigalpa felicitó oficialmente a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, reconociéndolo como el ganador del proceso democrático en Honduras.

A través de un pronunciamiento oficial, la embajada reafirmó su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Alemania y Honduras, basadas en valores y compromisos compartidos.