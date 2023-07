El PNRP paga L344.3 millones en sueldos y nula reducción de pérdidas

TEGUCIGALPA

En cinco meses, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Enee ha gastado el 39% de su presupuesto 2023 en pago de salarios.

El presupuesto de este programa diseñado por el Gobierno para reducir las pérdidas de la estatal es de 2,132.7 millones de lempiras.

Del referido monto han sido erogados a mayo pasado L344.3 millones, que representan el 16% de la partida total aprobada para esta iniciativa y que suma los 5,488.5 millones de lempiras.

La información fue divulgada hace una semana por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) por medio de un informe de evaluación del PNRP denominado “¿Dónde está la energía?”.

Durante el quinto mes de este año se pagaron L52.7 millones en salarios a 1,906 trabajadores involucrados en el PNRP.

Mientras que 48.2 millones fueron erogados en remuneraciones a 1,745 empleados tanto en abril como en marzo. Para febrero se publicó el reporte de los sueldos de 192 empleados temporales de la Unidad Central de la región uno de este proyecto, que ascendió a los 5.5 millones de lempiras. El documento concerniente a enero detalla la erogación de 4.5 millones en compensaciones a 86 trabajadores del área administrativa del PNRP.

De acuerdo con la ASJ, el personal contratado para recuperar los perjuicios tanto técnicos como no técnicos de la Enee no tiene experiencia, recibió poca capacitación, sus altas remuneraciones no han garantizado resultados y hasta están fuera de la escala salarial del sector público.

“El rendimiento de todo ese presupuesto asignado por el Gobierno para el Programa no se refleja en reducción de daños no técnicos”, dijo el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar.