El peso mexicano cae un 4,36 % ante el dólar tras el triunfo electoral del oficialismo

La moneda mexicana se depreció un 4,36 % este lunes, al pasar de 16,97 pesos por dólar a 17,71, según el dato oficial del Banco de México (Benxico) ante el nerviosismo en los mercados por la victoria del oficialismo en las elecciones, en especial por la posible ‘supermayoría’ en el Congreso.

La divisa mexicana tocó un mínimo de 16,92 pesos por billete estadounidense en la primera sesión de la semana y alcanzó un máximo de 17,73, su máximo nivel desde noviembre de 2023, convirtiéndola en la moneda más depreciada entre los principales cruces frente al dólar.

“Cabe recordar que casi el 80 % de las transacciones del peso (mexicano) son de carácter especulativo, por lo que el cambio en el balance de riesgos sobre México afecta al tipo de cambio al ser menos atractivo como inversión”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del banco Base.

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que la candidata presidencial del oficialismo en México, Claudia Sheinbaum, obtuvo entre un 58,3 % y un 60,7 % de los votos el domingo, con lo que será la primera mujer presidenta del país, algo que ya anticipaban los mercados.

Pero los analistas no preveían que la alianza de Sheinbaum obtuviese una mayoría calificada, de dos tercios, en el Congreso, con lo que podrían reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

El conteo rápido indicó que la alianza oficialista, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) obtendrían entre 76 y 88 curules de un total de 128 en el Senado, y entre 346 y 380 de un total de 500 diputados.

”Lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México, no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos, pues son estos puntos lo que están generando miedo”, dijo.

Un análisis del banco Mifel señaló que esta reacción del mercado cambiario sugiere “un evento de cola muy distinto al planteado”.

”Esperábamos una reacción del mercado cambiario en respuesta un resultado reñido de la elección”, apuntó.

En cambio, remarcó, hubo una victoria “muy holgada” del oficialismo, por lo que “en los próximos días los mercados estarán muy atentos a si ello implica, más que un movimiento al centro, una radicalización por parte del partido en el poder”.

El banco suizo UBS también coincidió en que “la abrumadora victoria de Morena probablemente causará cierto grado de volatilidad en el peso mexicano, ya que al alcanzar una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja y acercarse tanto a una mayoría calificada en el Senado no era la expectativa básica del mercado”.

Además, UBS esperó que el peso mexicano también experimente volatilidad frente a las elecciones en Estados Unidos en noviembre, por lo que confió en que los inversores deben “mirar a través del ruido electoral y esperar que el peso se mantenga resiliente y cotice de 17 frente al dólar de cara a 12 meses”. EFE