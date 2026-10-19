S&P confirma la calificación crediticia del BCIE en “AA+” y destaca su fortaleza financiera

La agencia calificadora de riesgo S&P Global Ratings ratificó la calificación crediticia de largo plazo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en “AA+” con perspectiva estable, así como su nota de corto plazo en “A-1+”. En su informe anual emitido desde Tegucigalpa, la firma calificó como “extremadamente fuerte” el perfil de riesgo financiero de la institución multilateral. Este resultado consolida los fundamentos financieros que en 2025 permitieron al organismo regional elevar su calificación.

Entre las razones principales para sostener esta nota, S&P subrayó el constante fortalecimiento del capital impulsado por los aportes de los países miembros, el logro de resultados operativos sólidos y la contención de gastos administrativos. Asimismo, la agencia hizo hincapié en la ejecución de cuatro Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs, por sus siglas en inglés) que superan los 2.100 millones de dólares, catalogándolos como operaciones pioneras fuera del universo de instituciones con calificación “AAA” y como muestra de una gestión prudente del balance.

El respaldo patrimonial y político de los socios quedó manifestado con la reciente aprobación del Noveno Incremento General de Capital, sumado a las reformas introducidas en el Convenio Constitutivo del Banco. Dichas modificaciones incorporaron formalmente a Panamá y República Dominicana como Accionistas Serie A, generando además el marco adecuado para dar entrada a nuevos socios altamente calificados en el futuro. S&P resaltó también la gobernanza transparente e independiente de la entidad y su historial impecable como acreedor preferente.

Ante el dictamen emitido por la agencia calificadora, la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción destacando que se han cumplido los hitos previstos tras el alza de calificación lograda en 2025. Sánchez puntualizó que este nuevo logro compromete a la administración a continuar gestionando los recursos con estricta prudencia, con el objetivo de traducir dicha solidez en mejores condiciones de financiamiento para los países miembros del bloque.

La perspectiva estable otorgada por S&P responde a la expectativa de que los países socios mantendrán su respaldo y la prioridad de pago al banco como acreedor preferente, mientras la institución conserva activos líquidos de alta calidad. De esta manera, el BCIE reafirma su posición como una de las instituciones financieras multilaterales mejor evaluadas en América Latina, contando con presencia en mercados de capitales a través de colocaciones en 30 monedas y 26 mercados.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con 65 años de trayectoria y 15 países miembros en América, Europa y Asia, el BCIE canaliza un volumen significativo de recursos para el desarrollo regional, habiendo representado en los últimos 20 años cerca del 50% de los fondos multilaterales para Centroamérica. La confirmación de S&P se suma a las notas sobresalientes de otras agencias como Moody’s y JCR, reforzando la capacidad de la entidad para seguir financiando proyectos de integración regional y desarrollo sostenible.