Pizza Hut Honduras Lanza su nueva campaña Hot Honey

La cadena de restaurantes, líder en pizzas a nivel mundial, está emocionada de presentar su última innovación por tiempo limitado: “Hot Honey” . Podrá disfrutar este nuevo sabor en Pizza Big New Yorker y en boneless . Pizza Hut ha creado un producto que seguramente desatará la emoción y la alegría en cada bocado.

Para suy Big New Yorker esta nueva especialidad brinda un nuevo toque picantito, adicional del pepperoni tradicional, incluirá un cupping de pepperoni, que aparte de su delicioso sabor, el borde del mismo se curva hacia arriba lo cual nos permite agregar fácilmente la salsa-miel “Hot Honey” sobre toda la pizza.

Las boneless se servirán bañadas en este nuevo sabor tanto en la versión de entradas como en la combi personal Hut Boneless.

A continuación, les brindamos un mayor detalle de los productos que podrán disfrutar con nuestra nueva especialidad de Hot Honey:

• Pizza Big New Yorker Hot Honey: Nueva Hot Honey pizza es un sabor picantito-dulce elaborado con chile habanero y miel. Disfrútala al estilo New York en nuestra pizza Big New Yorker de rebanadas extragrandes, con abundante pepperoni y queso mozzarella.

• Entrada Hot Honey Boneless: Crujientes pechuguitas de pollo horneadas y empanizadas, bañadas en salsa Hot Honey, esta entrada contará con la opción de ocho y 16 sin hueso.

• Combi Hot Honey Boneless: seis crujientes pechuguitas de pollo horneadas y empanizadas, bañadas en salsa Hot Honey, acompañadas de 1 orden de papas en cuña y una bebida.

En Pizza Hut, creen en ofrecer sabor, calidad y un servicio excepcional. La llegada de su nueva tendencia Hot Honey es un testimonio de su compromiso continuo de brindar a sus clientes experiencias gastronómicas inolvidables. Así lo reafirmaron los ejecutivos de mercado de la marca.