Diunsa y LG presentan la segunda edición del Festival Coreano LG 2026

San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años junto a las familias hondureñas, Diunsa fortalece su alianza con LG y presenta la segunda edición del Festival Coreano LG 2026, una experiencia que celebra la innovación y el intercambio cultural, acercando a los consumidores a diferentes expresiones de Corea a través de la tecnología, gastronomía, música, entretenimiento, belleza y estilo de vida. Durante varias semanas, los consumidores podrán disfrutar de diferentes experiencias y activaciones en las tiendas Diunsa a nivel nacional, en una propuesta que este año evoluciona para ofrecer una visión más integral de la cultura coreana.

Una experiencia para vivir Corea

La segunda edición del Festival estará inspirada en cuatro ciudades representativas de Corea del Sur, cada una vinculada a una experiencia particular: Seúl: tecnología, entretenimiento y K-Culture.

Jeonju: gastronomía y tradición.

Gyeongju: estilo de vida y patrimonio.

Busan: música y cultura urbana. De esta manera, LG busca que los visitantes no solamente conozcan sus productos y soluciones tecnológicas, sino que puedan acercarse a diferentes expresiones de la cultura coreana mediante experiencias diseñadas para disfrutar en familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Para LG es muy importante presentar por segundo año consecutivo el Festival Coreano, una iniciativa que nos permite acercar a las familias hondureñas no solamente nuestra tecnología, sino también diferentes expresiones de la cultura coreana. Este año queremos llevar la experiencia a un nivel diferente, creando espacios donde las personas puedan descubrir, disfrutar y conectar con Corea a través de la gastronomía, la música, el entretenimiento, el estilo de vida y, por supuesto, la innovación”, expresó Germán Fernández, coordinador de Trade Marketing de LG. Uno de los principales atractivos de esta edición será la presentación del televisor LG OLED TV, una de las innovaciones de la marca que demuestra la evolución de la tecnología y las nuevas posibilidades para transformar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

Una alianza que celebra 50 años de Diunsa

La realización de este Festival adquiere un significado especial al desarrollarse nuevamente junto a Diunsa, que este año celebra 50 años de trayectoria en Honduras bajo el concepto ‘Diunsa, 50 años juntos’. Para Carlos Murillo, jefe de Mercadeo de Diunsa, el Festival representa una oportunidad para celebrar los 50 años de la empresa junto a sus clientes, a través de experiencias que van más allá de la compra. “Esta alianza con LG nos permite acercar a las familias hondureñas una experiencia que combina cultura, entretenimiento, innovación y tecnología, reafirmando nuestro compromiso de seguir creando momentos especiales para nuestros clientes”, destacó Murillo.

Asimismo, señaló que este tipo de iniciativas fortalecen la conexión de las marcas con los consumidores y permiten generar experiencias memorables.

Tecnología, experiencias y beneficios