Cervecerías artesanales, una industria en auge que le apuesta a la calidad en la región

En esta etapa, la paciencia se convirtió en su mejor aliada. “El pastel no se come de un bocado, el pastel se come por cucharadas”, afirma Iván, quien absorbía todo el conocimiento que, a su criterio, era necesario para impulsar su proyecto empresarial.

Un error que cometen los emprendedores, advierte el joven emprendedor, es querer asumir los retos de la industria sin empezar a trabajar en lo más básico. “Para empezar, no corran a vender, no corran a comercializar, no corran a hacer marca”, aconseja.



Al mismo tiempo, recomienda: “Enamórense de la historia, enamórense del origen, enamórense de su propio esfuerzo y olvídense del dinero (...) Si ustedes se enamoran del proyecto y lo transmiten a su clientela, el dinero viene como recompensa”.



A los futuros emprendedores, los insta “a buscar algo que los apasione de verdad, que los trastorne y no permitan que nadie les diga que están locos y que van a fracasar. Solo sigan comiéndose el pastel, una cucharadita nada más”.