Blanca Echeverry recibe reconocimiento por parte de la Iglesia Católica por su labor humana

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoció en San Pedro Sula a ciudadanos destacados por su labor solidaria mediante el galardón Ilumina el Mundo - Experimenta Su Luz 2025. Entre los homenajeados figuró la doctora Blanca Echeverry de Hernández, empresaria y filántropa comprometida con las causas sociales.

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 15:18 -
  • Juan F. Sánchez
La doctora Blanca Echeverry de Hernández recibió el reconocimiento ‘Ilumina el Mundo - Experimenta Su Luz 2025’ en compañía de su familia.
San Pedro Sula.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizó la entrega de los reconocimientos Ilumina el Mundo - Experimenta Su Luz 2025, una iniciativa que destaca a ciudadanos cuya labor solidaria ha generado un impacto positivo en la sociedad. El acto tuvo como objetivo resaltar ejemplos de servicio desinteresado que inspiran a la comunidad y refuerzan el verdadero sentido de la Navidad.

Entre las personas homenajeadas se encontró la doctora Blanca Echeverry de Hernández, reconocida empresaria y devota de la Iglesia Católica, ampliamente conocida por su constante apoyo a causas sociales en favor de los sectores más vulnerables. Su trayectoria altruista fue valorada como un testimonio de amor al prójimo y compromiso con el bienestar colectivo.

Junto a la doctora Echeverry también fueron reconocidos Linda Coello, fundadora y directora del Centro de Puertas Abiertas para el Desarrollo Humano Integral (CEPUDO); Enoc R. Panduru, fundador de la organización Cipotes de Honduras; y Josué Javier Trochez, director de ADRA Honduras. Cada uno de ellos recibió el reconocimiento por su incansable labor social y humanitaria en beneficio de comunidades necesitadas.

La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro Sula y formó parte de una campaña mundial impulsada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual promueve actos de amor, servicio y solidaridad como una forma de dar un nuevo significado a la celebración navideña. El evento contó con la presencia de líderes eclesiásticos y una presentación musical a cargo de jóvenes de la Iglesia, quienes aportaron un ambiente de reflexión y esperanza.

La doctora Blanca Echeverry fue homenajeada en compañía de su esposo, el señor Modesto Hernández, así como de sus amadas hijas Andrea Carolina, Blanca Estefanía y Liza Rosibel, y su nieta Nathalia. Al acto también asistieron su yerno y amistades cercanas, quienes acompañaron a la familia en este significativo reconocimiento público a su labor social.

Con esta entrega de reconocimientos, la Iglesia reafirmó su compromiso de visibilizar ejemplos de servicio genuino que trascienden credos y sectores, destacando que el amor al prójimo y la solidaridad son valores universales que fortalecen a la sociedad y dan luz en tiempos de necesidad.

Redacción web
Juan F. Sánchez

