Banco Atlántida presenta la decimosegunda edición del evento Think Digital Today

Con 11 ediciones, Think Digital Today se ha convertido en el evento más grande e importante dedicado a los negocios digitales en Centroamérica, el cual es patrocinado por Banco Atlántida en alianza con Grupo OPSA y UNITEC como Media Partner, además de un grupo de empresas co-patrocinadoras. El evento, que es organizado por Think Digital Academy en conjunto con TREEO, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de enero de 2023 en el auditorio del Campus UNITEC en San Pedro Sula de 9:30 am a 1:00 pm.

Think Digital Today bajo el lema “La Transformación Digital para la revolución de los negocios”, tiene como objetivo difundir los principales conceptos del nuevo contexto digital y su influencia en los procesos comerciales y de negocios. El evento espera a más de 300 asistentes presenciales y más de 1,000 online que aprenderán sobre cómo la transformación digital puede impulsar su carrera o negocios.

Los conferencistas compartirán conocimiento sobre los siguientes temas: cultura para fomentar la innovación, análisis de datos como activo de la digitalización, procesos en la transformación digital, construyendo las habilidades del futuro del trabajo y cómo ser un líder en tech.