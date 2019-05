Hispano le “pega al gordo” de $768 millones  

¿Qué hacer con una fortuna tres veces mayor a la de Messi, Ronaldo o Neymar? Eso es lo que se está preguntando Manuel Franco, el latino de 24 años que acertó a las 6 cifras del Powerball de Estados Unidos y quien en una rueda de prensa reveló que desea seguir una vida normal y sin lujos, pero su declaración es difícil de creer, teniendo en cuenta que se trata de una fortuna suficiente para comprar 80 mansiones, 20 islas privadas o 200 autos deportivos de lujo.



“No voy a estar en banca rota en algunos años”, afirmó Franco en la entrevista donde se lo declaró ganador de $768 millones. “Tal vez sí compre una que otra cosa lujosa, pero nada ostentoso”, agregó entre risas el joven antes de despedirse de los periodistas que trataban por todos los medios de indagar sobre su vida personal.



¿Serías tú el primer hondureño en ganar los $340 millones del Mega Millones?

Según theLotter.com son cientos los hondureños que están usando esta famosa plataforma para adquirir boletos para el próximo sorteo de $340 millones del Mega Millones de Estados Unidos. Y mas ahora que ya hay un hispano ganador de un premio millonario, pues se trata de la oportunidad de convertirse, de la noche a la mañana, en una de las personas más ricas del mundo.



“Al igual que Manuel Franco, cualquier hondureño podría ganar el Mega Millones en el próximo sorteo”, afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter para el mercado hispano y agrega: “Son tantos los usuarios que compran en nuestro sitio web, que la suerte bien le podría tocar a cualquiera de ellos”, concluye.



Ya son varios los ganadores en América latina

Es un hecho, hay extranjeros ganando las loterías de Estados Unidos a través de theLotter.com, y varios de ellos son latinoamericanos.

Entre los más relevantes está una panameña, que ganó $30 millones, y a ella se suman usuarios de El Salvador, Costa Rica y Colombia que han obtenido también premios millonarios. Todos los ganadores se pueden apreciar en la galería de theLotter.

¿Cómo funciona el servicio de mensajería?

Cuando alguien usa los servicios de este famoso portal que ya lleva 17 años operando, la empresa compra a su nombre los tíquets en un expendio legítimo y los almacena en un lugar 100% seguro para así poder garantizar la entrega del boleto ganador al usuario, en caso de que acierte a los números. Cuando la persona hace la transacción, obtiene a cambio una copia escaneada del recibo de papel donde puede ver el lugar en el cual fue adquirido el billete original, los números elegidos, la hora y el precio que se pagó por participar.



theLotter.com es el único sitio web verificado por la lotería de Oregon en Estados Unidos para vender tíquets oficiales en el exterior y certifica que todos sus boletos son genuinos.



Ninguna ley prohíbe que un hondureño gane la lotería

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios. “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social”, indica.



A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería”, concluye.



¿Qué ocurre cuando alguien gana?

Cuando alguien gana a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tíquet oficial, y además le asigna un abogado también pagado por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.



Hay que tener en cuenta que no tener visa americana no es un impedimento para participar pues si el usuario no logra obtener la visa para viajar a cobrar el premio, theLotter.com lo reclama y transfiere a la cuenta bancaria del ganador.



Sin embargo, hasta ahora las embajadas americanas nunca han negado la visa a las personas que han comprado a través de theLotter, pues son conscientes de la importancia de otorgar la visa a los ganadores extranjeros de la lotería.



Fue así como hace tres años, la embajada americana en Irak le otorgó la visa a un ciudadano iraquí que ganó $6.4 millones en Oregon, con un billete que había comprado a través de theLotter, y viajó a reclamar su boleto y a cobrar el pozo en un evento que fue reportado por reconocidos medios, entre ellos los canales NBC, CNN y Fox. Lo mismo ocurrió con una panameña que hace año y medio ganó $30 millones en la lotería de La Florida sin haber pisado jamás suelo americano y quien obtuvo la visa para viajar y llevarse el premio.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en Honduras alternativas de pago reconocidas, incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximo sorteo

El próximo premio del Mega Millones por $340 millones se sorteará este viernes en la noche. Los billetes están a la venta en theLotter.com hasta 2 horas antes del cierre oficial del sorteo para garantizar que todos los billetes sean comprados.