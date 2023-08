HonduFuturo cumple 10 años apoyando a los jóvenes hondureños

Aportes. Esta es una organización sin fines de lucro que nace con el objetivo de ampliar las oportunidades de educación superior para estudiantes de alto potencial académico y profesional y que ellos puedan traer de regreso a Honduras los mejores conocimientos de las mejores universidades del mundo, contribuyendo al desarrollo del país.

“Este apoyo es muy importante, no hubiera podido continuar mis estudios sin esta posibilidad. Creo que será una experiencia que me enriquecerá como estudiante, y en un futuro me permitirá contribuir al país”, expresó Héctor Enrique Alfaro, estudiante de la 10ma generación de beneficiarios del Programa Crédito-beca.

El programa cuenta con un Comité Académico integrado por profesionales con estudios de posgrado en el exterior, vinculados al tema de educación y la academia, que analiza cada una de las candidaturas. Para la selección, se tiene en cuenta la calidad del programa que el joven presenta para desarrollar en el extranjero, así como su excelencia académica como estudiante.