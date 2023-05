AHM pide cuidar la competitividad del país y los empleos

La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) presentó a la comisión de dictamen del Congreso Nacional sus consideraciones sobre el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, que es promovida por el Poder Ejecutivo, con el fin de lograr un acuerdo nacional para reducir la pobreza, proteger los empleos, incrementar las oportunidades y crear condiciones de bienestar en el país.



En su comparecencia, la asociación destacó el impacto de la industria maquiladora durante 30 años, tiempo en el cual han invertido 222 mil millones de lempiras y han generado 170 mil empleos directos y más de 510 mil empleos indirectos.



Entre estas consideraciones presentadas, la AHM pide establecer claridad que se traduzca en certidumbre, la creación de instrumentos que contribuyan a mejorar la competitividad del país y nuevas visiones de un futuro con mejores condiciones de desarrollo.



La AHM agradece la buena intención del proyecto de ley, sin embargo, expresan algunas sugerencias sobre varios de sus artículos.



Principio de irretroactividad. La asociación considera que, así como está redactado el artículo 15, no aplicaría este principio, “ya que para ello se requiere que la nueva ley (Ley de Justicia Tributaria) no contradiga las normas que contienen los beneficios fiscales contenidos en leyes anteriores, y si estas últimas están derogadas no existen, no producen efectos jurídicos, y por lo consiguiente el principio de irretroactividad no tiene aplicación”.



La asociación recomienda adicional al artículo 15, “además del respeto al principio de irretroactividad, el respeto de los derechos adquiridos por las empresas a través del goce de los beneficios fiscales que les otorgan las leyes que contienen los regímenes especiales bajo el cual operan”.



Exoneraciones. Con relación al régimen de Zonas Francas, el proyecto ofrece en su artículo 11 los siguientes beneficios: exoneración del Impuesto Sobre Renta (ISR) y conexos, exoneración del Impuesto Sobre Venta (ISV) y exoneración de impuestos y cargos sobre las importaciones y exportaciones. La asociación califica de “insuficientes” estos beneficios si se comparan con los que ofrecen los países CAFTA-DR.



Para atraer más empresas con una ley genuinamente atractiva, la asociación señala que es necesario que el artículo 24 del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, que deja sin efecto las órdenes de compra, sea eliminado, y se sustituya por una norma que exprese que para los bienes que se adquieran en el mercado local con exoneración de impuestos, el reglamento de la ley desarrollará los controles que correspondan.



Derecho de defensa. En cuanto a la reforma del artículo 174 y 177 del Código Tributario, la AHM señala que, de ser aprobada, esta violentaría el Derecho de Defensa que garantiza la carta magna, además de que corre el riesgo de perder empleos que generan las empresas que se encuentran en esta situación.



Igual ocurriría si se impugna una decisión administrativa que ordene la cancelación de beneficios fiscales, ya que la reforma del artículo 177 del Código Tributario se orienta a que, en este caso, aun cuando se impugne, la ejecución continúa su curso.



La AHM considera que la derogación de los beneficios fiscales contenidos en las diferentes leyes que regulan los regímenes especiales le restará competitividad a Honduras, lo que producirá desconfianza de los inversionistas, afectando la generación de empleo que demanda el país.



Impacto de la maquila



1. En el 2022, la industria de la maquila alcanzó $6,150 millones en exportaciones. Generaron 30% en divisas.



2. Son el mayor generador de empleo formal, con 170 mil empleos directos y 500 mil empleos indirectos.



3. En recaudación tributaria total, la maquila generó L10,840 millones y L5,671 en contribución tributaria neta.