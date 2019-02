¿Cuál será el impacto de subir la TPM en la tasa de interés activa?

Tegucigalpa, Honduras.



La tasa de interés activa se redujo en los últimos años para las nuevas operaciones de préstamos.



Un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) indica que en diciembre de 2016 la tasa promedio fue de 14.31%, al cierre de 2017 bajó a 13.16% y a finales de 2018 a 12.99%.



No obstante, el 2019 comenzó con el anuncio de que el costo del dinero en el sistema financiero nacional aumentaría por la decisión del BCH de subir en 25 puntos básicos la Tasa de Política Monetaria (TPM), o sea de 5.50% a 5.75%, vigente desde el 7 de enero.



Para el ex presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales, el incremento de la TPM no tendrá un fuerte impacto en la tasa de interés activa.



Agrega que subir la Tasa de Política Monetaria es una medida precautoria.



Raudales sostiene que hay una serie de factores que determinan el costo del dinero como los elementos de mercado y no precisamente la TPM como algunos sectores lo han venido repitiendo.



En los años recientes la cartera crediticia ha observado un comportamiento aceptable.



El el periodo 2017-2018, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el saldo de la cartera de préstamos y descuentos del sistema financiero aumentó de 286,347.1 a 330,161.4 millones de lempiras, o sea 43,814.3 millones más.



Además de la baja tasa de interés observada en los años recientes, hay otros factores que explican el desempeño de la cartera crediticia y entre esos se enumera la estabilidad económica del país.



El costo del dinero



El Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central ha realizado investigaciones sobre los factores que determinan las tasas de interés activa.



Agrega que en una economía cerrada los factores monetarios internos son los que explican la formación de las tasas de interés, por lo que la determinación de las tasas internas de interés dependerá de las condiciones existentes en el mercado de dinero y de las expectativas de inflación.



En una economía abierta donde existe libre movilidad de capitales y agentes con aversión al riesgo, la tasa interna será determinada por la tasa externa relevante, las expectativas de depreciación del tipo de cambio y el premio por riesgo país.



No obstante, la investigación de Julio Javier Landa del BCH indica que el primer hallazgo es que las variables que más influyen en el comportamiento a corto plazo son la tasa de inflación, la oferta monetaria, los gastos administrativos bancarios y la mora crediticia de las instituciones bancarias. En el largo plazo, se mencionan la tasa de inflación interna, los gastos administrativos bancarios, la oferta monetaria y los activos líquidos de los bancos.



Varios economistas consultados coinciden que la variable que más impacta en el costo del dinero es la inflación.



Agregan que la TPM, la que fue instaurada en el paísen mayo de 2005 con un porcentaje de 7%, tiene un impacto en la tasa de interés activa, pero no es la más importante para determinar el costo de los préstamos.



La Tasa de Política Monetaria ha observado variaciones mixtas en la presente década, su pico más alto fue de 7% en mayo de 2012 y el más bajo de 5% en septiembre de 2011. En 23 años de uso de ese instrumento de política económica, la TPM reporta su pico más alto en julio de 2008 cuando llegó a 9%, la que se mantuvo por poco tiempo al cerrar ese año en 7.75%, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Banco Central de Honduras.