Decreto da 3 meses más de amnistía para ponerse al día

San Pedro Sula, Honduras.



La ampliación del decreto 51-2018 comprende un paquete de amnistías que beneficiará a cientos de usuarios hondureños.



La vigencia de la misma será hasta el 31 de marzo de 2019, una vez que el presupuesto general de la república para el ejercicio fiscal 2019 se publique en La Gaceta.



En ese tiempo, los contribuyentes podrán ponerse al día con deudas tributarias y aduaneras que estén firmes y pendientes del pago al 31 de diciembre de 2017.



De igual manera, manifiestos, tránsitos y cualquier tipo de documento aduanero que no haya pagado antes del 31 de diciembre del año pasado referente a los períodos fiscales anuales o mensuales no prescritos en tributos internos correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.



Asimismo, hay amnistías en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que permitirá a las empresas hacer arreglos de pago libre de multas, recargos e intereses.



También, el decreto aplica con pagos pendientes ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Instituto de la Propiedad (IP), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados.



Con el beneficio de la estatal eléctrica, los clientes “podrán pagar las obligaciones por el servicio de energía consumida, exentos de intereses, multas y otros cargos, pudiendo suscribir arreglos de pago con la Enee hasta por un período de tres años y la prima a exigir no podrá exceder del 20% del total adeudado”, indica el artículo 6 del decreto 51-2018.



Asimismo, concede la condonación total de capital, intereses, multas y otros cargos a los clientes del sector residencial que tengan una situación irregular o de mora mayor a cuatro meses, contando como fecha de última facturación el 31 de julio de 2018 y cuyo consumo no pase en promedio de 750 kilovatios hora al mes.



“Para acceder al beneficio descrito en el párrafo anterior, el cliente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe permitir la instalación de un contador del tipo de pago anticipado por consumo por parte de la empresa responsable”, indica el proyecto.



En el caso del IP, beneficia a usuarios morosos, pudiendo pagar la tasa única anual por matrícula de vehículos, tasas registrales vehiculares, incluyendo las tasas viales municipales, libre de multas y otro tipo de sanciones.



“Aprobamos la amnistía antes referida como un mecanismo temporal que facilite a los contribuyentes el pago de las obligaciones tributarias”, comentó el diputado nacionalista Tomás Zambrano en declaraciones pasadas.