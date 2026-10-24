*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Cortes de energía del viernes 23 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
·
Honduras
·
Documentos
Requerimiento fiscal contra Luis Redondo y diputados
El Ministerio Público presentó requerimiento contra Luis Redondo y 12 diputados por la integración de la comisión permanente y decisiones tomadas en 2025
Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 04:35
-
Añadir La Prensa como fuente preferida
RF. Comisión permanente (pdf)
Descarga nuestra app
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Te gustó este artículo, compártelo
Añadir La Prensa como fuente preferida
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Sucesos
Regresaban de un culto: Una mujer muerta y varios heridos deja accidente
Redacción La Prensa
Honduras
Honduras confirma ocho casos de chikungunya y transmisión comunitaria
David Zapata
Honduras
Seguridad proyecta en ocho meses habilitar la cárcel de La Acequia, en Naco
Redacción La Prensa
Honduras
Tres meses viviendo en el hospital: el drama de familias atrapadas por la crisis de salud
Esther Escoto
Honduras
¿Por qué acusa el MP a Luis Redondo y 12 diputados? Esto señala el requerimiento
Redacción La Prensa
Sucesos
Susana Sabillón es la mujer que murió tras ser arrastrado su carro por un río en Tela
Redacción La Prensa
Honduras
Citan a Fabricio Sandoval a audiencia por acciones de la Comisión Permanente
Josué Cárcamo
San Pedro
¡Se vino la lluvia! Cuña de alta presión amenaza la zona norte de Honduras
Eunice Martínez