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Requerimiento fiscal contra Luis Redondo y diputados

El Ministerio Público presentó requerimiento contra Luis Redondo y 12 diputados por la integración de la comisión permanente y decisiones tomadas en 2025

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 04:35 -
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