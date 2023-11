Zidane deja shockeado a Messi con tremendo regalo: “Que camiseta esa”

“La palabra es una, magia, es lo que me gusta. No estamos todos los días juntos, pero es un día importante para mí para decirle la admiración que tengo para él. Para mí es pura magia. Para mí que entiendo de fútbol, ver a uno en el campo, casi sabía lo que iba a ver, la conexión”, dijo Zidane en su conversación con Messi .

“Son pocos esos jugadores. Hay, pero como él, no. Son muy pocos, bueno, uno”, añadió entre risas con Messi , al referirse con toda probabilidad al portugués Cristiano Ronaldo .

En la charla, Zidane y Messi contaron anécdotas sobre sus carreras. El francés destacó su admiración por el uruguayo Enzo Francescoli y contó la razón por la que acabó llevando el 5 del Real Madrid.

“A Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) no les gustan los jugadores con el 25, o el 30. Para él, el portero es el 1, y sigues así con los números. El presidente dice ‘eso no es fútbol, eso es fútbol americano, por favor’. Era el primer día y le dije que sí (sobre el dorsal 5). Y ahora es historia para mí. El 10, bien, y el 5 también. Del 21, en la Juve, no acuerdo mucho”, dijo.

El francés aseguró: “El número 10 debe tener algo de magia, como tú. El número 10 es el líder del equipo, ese líder debe crear ocasiones, como tú haces Leo. Haces algo diferente al resto de jugadores, porque ver las cosas antes que nadie”.

Por su parte, Messi recordó: “Yo te veía siempre en los partidos de Champions con Real Madrid. La época de los Galácticos, tenían un equipazo. El gol al Leverkusen, con la Selección de Francia. Zidane fue uno de los mejores de la historia, lo digo siempre”.

El francés reconoció además que los defensas más duros con los que ha jugado son el italiano Paolo Maldini, por su inteligencia, y el también francés Lilian Thuram.