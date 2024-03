Xavi revela el futbolista que le gustaría ver en el Barcelona

Xavi recordó que el de mañana “es el partido más importante” para su equipo en lo que va de temporada: “Estamos preparados e ilusionados. Haría cuatro años que no llegamos a los cuartos de final. Estamos a un paso de volver a estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Es una gran oportunidad”.

Y por eso, pidió a sus jugadores “competir sin miedo”, porque en su opinión “el miedo no aporta nada”, y a la afición culé que convierta Montjuïc “en una olla a presión” y “se parezca al Camp Nou”.

“Mañana no soy el importante, lo es el club. Yo tengo fecha de caducidad. Es el momento de estar unidos. Con la unión del barcelonismo, con el campo lleno, toca vivir otra noche mágica”, subrayó.

Por otra parte, Xavi sorprendió al revelar el nombre del futbolista del Napoli que le gustaría que llegará al FC Barcelona.

“¿Que quién me gusta más del Nápoles? Difícil, pero te diría Lobotka, que es un jugador que me gusta a nivel de construcción de juego, no pierde balón. Me gustaría verlo en un equipo como el Barcelona. Tiene el nivel para jugar en un club como el Barça. Marca muchas diferencias para su equipo”, seleccionó.