La Selección de Honduras concluyó el microciclo en Tegucigalpa de la mano de Diego Vázquez, donde busca un mejor conocimiento de los futbolistas de cara los encuentros amistosos de septiembre y octubre.

El timonel valoró de gran manera los trabajos desarrollados durante estos tres días y de esa manera conocer mejor a los futbolistas de la Liga Nacional.

Vázquez aprovechó el momento también para aclarar la polémica convocatoria de Francisco Martínez, quien milita en el equipo Pumas de la Liga Mayor de nuestro país y por primera vez fue llamado a la Selección Nacional.

¿Cómo concluyó este microciclo?

Bien para sacar conclusiones, seguir mirando jugadores, mecanizar movimientos y todo lo que abarca la Selección. Yo creo que bastante bien con cuatro entrenamientos intensos y sirven para sumar.

¿Se cerró con un partido amistoso?

Sí, hoy jugamos con Gimnástico para sacar conclusiones, ver movimiento y todo eso.

¿De los futbolistas que llamaste a todos los conocías bien?

Sí, a todos los conocemos, pero no es lo mismo verlos en la Liga que verles el día a día y suma bastante estos microciclos para conocerlos y verlos específicamente.

¿Benguché qué tal lo viste?

Claro, hacía mucho que no estaba en la Liga y hay que verlo más, pero lo vamos a seguir viendo más.

¿Y a Francisco Martínez cómo te fue?

Se armó tanto lío y no entienden que para hacer los trabajos, hay que llamar a más gente. Yo no puedo trabajar con ocho jugadores, no estuvieron los de Real España y los legionarios. Estos microciclos es para llevar el día a día y vamos a seguir llamando gente para que nos ayude, pero se armó más de la cuenta. El chico tiene condiciones, estuvo bien y no desentonó para nada; vamos a ver si en los siguientes microciclos lo seguimos llamamos o traemos a otro.

¿Qué piensas de las críticas?

A todos los que hablan, yo sé que para la Selección todos nos creemos técnicos, pero si todos nos creemos, deben entender que no puede trabajar con ocho, sino con más de 20.