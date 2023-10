‘Pinochius’: la polémica portada de un diario de Valencia contra Vinicius

Sin embargo, sus palabras no han tardado en ser repudiadas por el Valencia y la propia prensa local mediante un comunicado y una contundente publicación en el diario ‘Superdeporte’.

El club ‘blanquinegro’ emitió un comunicado donde rechaza las palabras del brasileño porque en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio. “El club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinícius Jr.”, apuntó parte del texto.

“El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas. No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana”, concluye el club tras las diversas informaciones que han salido a la luz por parte del futbolista.

LA PORTADA DE LA POLÉMICA

El diario Superdeporte, periódico deportivo de referencia para la afición del Valencia, se ha lanzado al ataque contra Vinicius con una portada despreciable en su edición de este viernes.

El rotativo valencianista se ha despachado con una primera página en la que llama al jugador del Real Madrid ‘Pinochius’ y le acusa de mentir ante la jueza.