Tabla del no descenso: Honduras Progreso se acerca a Real Sociedad

El Honduras Progreso no quiere irse de la Primera División. Este sábado consiguió un enorme triunfo (2-1) contra el Marathón en la jornada 16 del Torneo Clausura 2023 y le mete presión a la Real Sociedad.

El equipo de Jhon Jairo López derrotó al Monstruo Verde con goles de Dabirson Castillo y José Domínguez en el estadio Humberto Micheletti que vibró con la victoria para aferrarse a la Liga Nacional.

En la tabla acumulada por el no descenso, el conjunto progreseño sigue último y llegó a 24 puntos para ponerse a uno (25 pts) de la Real Sociedad, que el domingo visita al Motagua en Comayagua.

Este fue apenas el cuarto triunfo del Honduras Progreso en los dos campeonatos, dos en el Apertura 2022 y dos en el Clausura 2023. Una pésima campaña de los arroceros que siguen luchando por mantenerse en el máximo circuito del fútbol hondureño.

En la tabla de posiciones del actual certamen, el Marathón puede perder el cuarto puesto tras esta derrota, la cuarta del campeonato. Queda con 24 puntos y si Real España vence el domingo a la UPN o Motagua a la Real Sociedad, se lo bajan.

El Vida ganó 3-1 el Clásico Ceibeño al Victoria y ocupa un milagro para meterse a la liguilla. Es séptimo con 16 puntos y tienen que perder Motagua y Real España los tres partidos que les quedan. La Jaiba es penúltima con 12 unidades.

PARTIDOS DEL HONDURAS PROGRESO POR JUGAR:

Victoria vs Honduras Progreso

Honduras Progreso vs Motagua

PARTIDOS DE LA REAL SOCIEDAD POR JUGAR:

Motagua vs Real Sociedad

Real Sociedad vs Olancho FC

Marathón vs Real Sociedad

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2023: