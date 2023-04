¡La convocatoria de Marinacci para el Mundial Sub-20 se tambalea!

El Mundial Sub-20 donde estará presente la bandera de Honduras está a la vuelta de la esquina si todo sigue como se ha planificado la acción iniciará el sábado de 20 de mayo.

Ante esto, el entrenador Luis Alvarado tiene que elegir a los mejores jóvenes a su disposición para que la Bicolor haga un digno papel en la competencia internacional.

Solo hay 21 cupos disponibles y una de las grandes incógnitas es si el lateral izquierdo de sangre hondureña e italiana, Valerio Marinacci podrá ser elegible.

El espigado jugador del Cosenza de la Serie B nunca ha ocultado su deseo de jugar para el país cinco estrellas, de hecho, ha asistido a varios microciclos en el país, pero lo cierto es que su nacionalización sigue en proceso.

En una plática que tuvo Diario LA PRENSA con el entrenador Luis Alvarado el viernes luego de finalizar el microciclo de abril le consultamos sobre la situación del futbolista.

Luis ¿si mañana fuera el mundial Valerio Marinacci estaría entre los 21?

“No porque no tiene pasaporte, entonces si no tiene pasaporte hondureño no puede ser elegido, se sigue trabajando en ello y esperemos que esté antes de que comience el Mundial”, reveló el progreseño.