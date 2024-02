Super Bowl 2024: Horario, donde verlo y show del medio tiempo

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los San Francisco 49ers de Brock Purdy se juegan la gloria este domingo en un choque de titanes en el Super Bowl, organizado por primera vez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, una ciudad paralizada para el evento más importante del año en el deporte americano.

Todo en un partido. Los Chiefs están a sesenta minutos de conquistar su segundo Super Bowl consecutivo y el tercero desde 2020. Los 49ers, a un sólo paso de levantar al cielo el trofeo Vince Lombardi tras 29 años de espera.

Aunque en la Ciudad del Juego los 49ers arrancan en el papel ligeramente favoritos, los Chiefs de Mahomes, el ‘quarterback’ más representativo de la NFL al que ya sólo se le compara con Tom Brady, destacaron que tienen ideas distintas.

“Entiendo que no seamos favoritos, hemos tenido altibajos durante la temporada, pero nunca me siento no favorito en un partido”, dijo el técnico de los Chiefs, Andy Reid, en una rueda de prensa del jueves.