“No volveré al Barcelona mientras Xavi siga allí, será demasiado difícil”

Ahora, uno de sus futbolistas, que está cedido en el PSV, aseguró que no volverá al equipo, eso sí, mientras siga Xavi como entrenador.

Primero se fue al Milan en 2022, pero solo jugó catorce partidos en todo el año, cuatro de ellos como titular, y los ‘rossoneri’ no ejercieron la opción de compra.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este miércoles que “siempre” ha sentido la confianza del vestuario y que el día que los jugadores no estén con él, dejará el club.

”El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa. Hablamos mucho, no solo con los capitanes. Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid en una final cuestan de digerir, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva”, afirmó el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido de los octavos de final del a Copa del Rey contra Unionistas Salamanca.