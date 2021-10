Koeman: “El resultado no es justo, es increíble que hayamos perdido”

Ronald Koeman, entrenador neerlandés del Barcelona, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano (1-0), declaró que el resultado “no es justo y que es increíble” que perdieran, y aseguró que su equipo estuvo a “un buen nivel pero no lo suficiente” para ganar.

El Rayo Vallecano venció al Barcelona con un tanto del colombiano Radamel Falcao a los 29 minutos y con la actuación destacada del portero macedonio Stole Dimitrievski, que paró un penalti a Memphis Depay.

“No me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar al partido, el Rayo nos presionó mucho y no pudimos aguantar, pero aún así creo que fuimos superiores. Viendo las oportunidades que tuvimos y las suyas, creo que el resultado no es justo, pero está ahí y no podemos cambiarlo”, dijo Koeman, en conferencia de prensa.

“El partido que perdimos no es por actitud y no es por juego. Es cuestión de no marcar, no puedo decir nada más”, confesó el técnico del Barcelona, que dijo desconocer si todos los equipos que van por encima de ellos en la clasificación tienen mejor plantilla.