Rodrigo Gómez se pronuncia sobre la Supercopa de Honduras y el favoritismo del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua es el actual campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y quiere dar un golpe de autoridad en el clásico ante el Olimpia para llevarse el primer título en disputa de esta edición de la Supercopa de Honduras.

A pocas horas de encarar este compromiso, el volante del Motagua, Rodrigo Gómez, palpitó el duelo y muy muy sincero sobre el momento que vive el club azul.

El jugador argentino y uno de los experimentados de la plantilla de las águilas es directo en torno al favoritismo que puede existir en este tipo de compromisos.

¿Te dan nervios para este tipo de partidos?

Siempre, siempre que vamos a jugar una final existe el nervio. Después una vez que el árbitro le da el pitido inicial ya los nervios quedan atrás, pero como lo decía, nos venimos preparando del inicio para esta final que va a ser buena y más que nada cuando es un clásico es más linda todavía.

Es la primera Supercopa, ¿me imagino que es especial por ser ante el archirrival?

Obviamente, creo que sí. No había mejor escenario, creo que, para el inicio de una Supercopa sin desmerecer a nadie. Un Olimpia-Motagua. La verdad que son los que en los últimos años han venido dominando el fútbol hondureño y son los dos equipos que más títulos tienen.

Por eso decía, esto va a motivar a los demás equipos de estar ahí, de poder ser campeón y en un mes, un mes y medio poder volver a jugar una final más poder volver a obtener un título. Así que creo que es una linda iniciativa de parte de los encargados de la Liga.

¿Cómo miras al equipo a un día de lo que va a ser esta Supercopa y cómo mirás también este calendario?

Motivado, hemos mantenido una base importante. Se han ido jugadores importantes también. Han venido jugadores, han venido refuerzos. Ojalá que se acoplen rápidamente a lo que es Motagua. A lo que es la dinámica del equipo día a día y que sepan en la institución que están.

Les dimos la bienvenida a los chicos nuevos con una final. Así que motivado, como decía. Y el calendario no nos afecta. A nosotros los jugadores nos gusta jugar cada tres días.

¿Cuánto puede variar este Motagua, o la idea se mantiene, por ejemplo, aún con las modificaciones en la plantilla?

No, obviamente que la idea se mantiene. Porque es la idea que nos dejó campeón. Obviamente que si no hubiéramos sido campeón, también te diría lo mismo. Que siempre hay cosas para mejorar.

Cuando se gana, cuando se pierde. Siempre hay cosas para mejorar. Que los chicos que vengan nuevos se adapten de la mejor manera. Porque los jugadores que han salido conocían lo que era Motagua. Ya llevaban un tiempo acá en la institución. Y nos han dado alegría a nosotros, los compañeros. Y les han dado alegría a la afición.

Así que nada, recibirlos rápidamente a los compañeros y ya que el jueves ojalá que puedan demostrar en el equipo que estamos.

¿Hay favorito del título o no?

En estos partidos no. Lo decía el otro día. Si este Olimpia-Motagua-fueran la fecha 3 o 4, te diría lo mismo. Partido súper cerrado, de detalle. Siempre han sido así con los clásicos.

Yo me he cansado de decirlo. A mi gusto los dos mejores planteles del fútbol hondureño. Así que nada, va a ser un partido de detalle. Que el que menos errores cometa se va a llevar la final.