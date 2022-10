Casi 40 años después, su nombre se pasea entre el mundo del boxeo y la farándula en Los Ángeles como uno de los mejores entrenadores de boxeo en California. "Me vine de pequeño para aquí y tuve malas amistades, empecé a andar en malos pasos en pandillas. Un día estaba manchando una pared de un gimnasio de un entrenador famoso que se llama Joe Goosen, allí lo conocí y pude incursionar en el mundo del boxeo", cuenta Ricky Fúnez. "Me ha tocado entrenar a varios boxeadores que son campeones mundiales como los hermanos campeones Gabriel Rafael Ruelas , allí empecé a enamorarme del boxeo", dice.

Fúnez siempre tuvo el apoyo de sus padres quienes le llevaron a Estados Unidos para un mejor futuro, sin embargo, se metió en problemas en su juventud y la rebeldía le tocó su vida.

"Recuerdo que anduve en pandillas, siempre estaba metido en problemas, con armas, drogas y todas esas cosas. Mis papás me llevaron a Honduras engañado, me dijeron que iba a ver a mi abuela y me dejaron allá. Mis papás me metieron al ejército, en los Cobras y el Batallón de infantería allá porque veían que me estaba perdiendo", cuenta Fúnez quien regresó en su adolescencia para no seguir metiéndose en líos en las peligrosas calles de Los Ángeles que en aquel momento estaba muy marcado el flagelo de las pandillas que posteriormente recaló en Centroamérica.

Fúnez ahora se ha convertido en uno de los referentes como entrenador en el boxeo en el área de Van Nuys, donde tiene el gimnasio Ten Goose, que han pasado boxeadores de la talla de Ryan García y el hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr, Shane Mosley, Frankie Duarte y también su gran experiencia de entrenar a Floyd Mayweather.

"Cuando Mayweather comenzaba, hacía campamentos en mi gimnasio por dos semanas y luego se iba a Las Vegas. Fue un honor haberlo entrenado, mirarlo a él entrenar es como cuando la gente miraba a Mohamed Ali, así me siento con él", cuenta.

Este orgulloso hondureño es ahora propietario de un gimnasio donde llegan grandes figuras del boxeo e incluso de la farándula. "Ryan García antes de ser campeón del mundo, cuando era amateur vivía conmigo, su papá lo llevó a otro gimnasio pero regresó con mi socio y mentor Joe Goosen, con quienes crecí como familia. Uno no se da cuenta de la magnitud de trabajar con ellos", agrega Fúnez.