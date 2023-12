Tilguath revela lo qué necesita para la hazaña ante Olimpia

El estratega lamentó la derrota en casa, pero no pierde la ilusión de hacer un gran partido en Tegucigalpa y buscar la hazaña ante el invicto de Pedro Troglio en el Apertura 2023.

Con el arbitraje no me meto, ni cuando me perjudica ni cuando me favorece, el tema arbitral es lo que menos quiero hablar yo. Lo de la cancha, nosotros la pedimos, la han estado recuperando, más baja, entonces a veces no son situaciones nuestras. Si fuera nuestro, nosotros la dejamos más baja, pero simplemente alquilamos el estadio.

“La verdad estoy contento por el accionar del equipo, pero no con el resultado, hay cosas que mejorar y vamos a tener que jug á rselas por todas en Tegucigalpa “.

¿Qué más necesita este Génesis para hacer la hazaña en Tegucigalpa?

“En cuestión de juego intentamos, una que nos equivocamos y chao, gracias a Dios, pudieron liquidar la serie ene el contraataque, nos dejan vivos, ojo, el 1-0 es remontable, pero te vas a enfrentar a un gran equipo como es Olimpia. Cuando digo que la vamos a ir a buscar es porque vamos a ser más ofensivos de lo que fuimos acá y el domingo es nuestra final”.

¿Desaprovecharon la localía?

“Esto es fútbol, nosotros hoy no jugamos mal y siempre buscó el arco rival, en eso estoy claro y contento con el que equipo, que perdimos ya son otras circunstancias, independientemente si perdías 1-0, tienes que ir a Tegucigalpa a cerrar la eliminatoria, la que nos quede tratar de aprovecharla, pero ellos están invictos y en casa, nadie te garantiza que siendo local va a ganar, eso sería la peor mentira que te podría decir. En Tegucigalpa queremos que pase algo para avanzar”.

Sobre el partido de ida y sus jugadores

“Yo les dije a los muchachos, si ganamos, ese estadio lo van a ver blanco, y hoy que ganaron lo van a ver más blanco. Les digo a ellos, disfruten el momento, es más bonito jugar con gente, a estadio lleno, pero hay que saber controlar este ambiente, no tenemos jugadores con experiencia en estas instancias, si tenemos algunos que han sido campeones, pero son muy pocos. Tenemos que ir hacer un gran partido, muy perfecto para ganarle al Olimpia”.

¿Se siente satisfecho con el partido?

“Me siento satisfecho por cómo terminamos, si ven el partido siempre intentó, quisimos anotar, capaz no fuimos certeros, tuvimos oportunidades, pero el resultado no, esto es fútbol, tienes que hacer un gol o dos para ganar, por esto es bonito el futbol, no creo que la llave esté definida, pero hay que ir a Tegucigalpa a darlo todo”.

¿Cómo quedaron los jugadores del Génesis?

“Ellos están ahí, se están recuperando, algunos están mal por la pérdida. Se quedaron en la cancha porque se pudo empatar, esto no es de merecer, es de hacer. Olimpia hizo un gol, nos ganó y tenemos que ir hacer los goles allá, es una lona difícil pero no imposible”.

La ilusión del Génesis...

“Lo que empezó siendo un sueño, es una realidad, la realidad es que estamos abajo en una semifinal contra Olimpia. Soy parte de, entonces si yo no hago lo que los jugadores, entonces como que no, entonces me meto a la onda del grupo (Sobre pintarse el cabello).