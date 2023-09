Reinaldo Rueda dice que ante Jamaica será un 11 titular mixto

"Vamos a hacer un equipo mixto entre los jugadores de Liga Nacional que actuaron ante Guatemala y algunos de los que llegaron de ligas internacionales, por posiciones, por las características de lo que proyectamos sea el partido, tomar la iniciativa en el juego y poder llevarnos un buen resultado de acá", dijo.

Asimismo, Rueda confirmó que los 25 jugadores que viajaron a Kingston están disponibles para el duelo de este viernes en lo que será el debut en la Liga de Naciones de Concacaf 2023-24, clasificatorio para la Copa América del próximo año.

"Como ya saben, a Michaell Chirinos lo perdimos y de ahí todos los demás jugadores están con una gran disposición y médicamente bien", aseguró.

EL TEMA DE PINTO

Reinaldo Rueda también explicó el por qué decidió no contar con José Mario Pinto, jugador del Olimpia, en este duelo ante Jamaica.

“Son las ironías de la vida, las cosas que nos pasan a nosotros, por las características del partido y por lo que pudo mostrar José Mario antes de llegar al partido contra Guatemala y después del partido contra Guatemala, y perder a Yeison y perder a Chirinos en la misma posición, y despacho a Mario Pinto. Pero desafecto a Pinto antes de que se malogre Michaell, son los momentos que no entiende uno”, dijo.

“Yo tenía una leve sospecha de que Michaell (Chirinos) venía con una situación de Costa Rica, pero entrenó bien y lo hizo muy espectacular, una gran disposición y por eso sacrifiqué a José Mario, porque tenía en esa posición a Luis, a Michaell Chirinos; ya José Mario había hecho un gran trabajo ante Guatemala y estos venían más descansados y para no irrespetarlo y no llevarlo a la tribuna, no llevarlo a pasear a Jamaica, no hacerlo perder tres días de entreno con su club y mejorar su nivel, por eso decidí que se fuera a trabajar con su club”, agregó.

¿QUIÉN SERÁ EL CAPITÁN?

“Hicimos una buena dinámica, buscando perfilar ese orden en elegir tres capitanes y fue muy gratificante la aceptación que hay entre ellos, esos líderes que se identifican. Y bueno, muy positivo. Hoy voy a definir de los cinco hombres que se postularon por todo lo que hicimos con el grupo anoche, los tres capitanes en su orden se van a alternar esa responsabilidad”.

CÓMO VE A LA SELECCIÓN

”Compleja la situación que vivió la Selección en los últimos juegos, tanto en las clasificatorias anteriores como la Copa Oro, hemos estado trabajando en ese sentido, muy poco, más que todo en el aspecto teórico, ahora llegan jugadores que quizás no estuvieron en la Copa Oro y eso va a ser importante para que se compense con su calidad, con su talento, con su disposición, la alegría del grupo, la armonía y buena comunicación, creo que es un factor vital que eso se refleje en el accionar del grupo en el partido y que eso nos de un buen resultado”.

SABE DE LA RESPONSABILIDAD

“Naturalmente no hemos arrancado la competencia, es una exigencia altísima, la responsabilidad es mía, es grande, pero tenemos que escribir una nueva historia y los hombres que estuvieron en el proceso del 2010 fueron los que lograron la clasificación al Mundial y con la bendición que Dios nos dio para lograr esa clasificación y estos muchachos de ahora tienen iguales o mejores condiciones y deben imponer ese talento y buscar que logremos esa meta”.

EL RIVAL

”Jamaica lo ha ido demostrando, primero la continuidad de su cuerpo técnico, la conceptualización que manejan, los jugadores que están con una cierta vigencia actualidad en una liga tan exigente como la Premier, todo su poder ofensivo e incluso algunos jugadores en la defensa juegan en equipos de la Premier. Jamaica siempre ha sido un rival de respeto, muy competitivo por toda la cultura deportiva de Jamaica, por todas las características de los jugadores y con el buen trabajo del cuerpo técnico que lo ratificó en la Copa Oro”.

JUGADORES POSTULADOS A SER CAPITANES

“Denil Maldonado, Edrick Menjívar, Deiby Flores, Andy Najar y Antony Lozano son los cinco que están postulados ahí y ahorita voy a ir a tabular esa información”.